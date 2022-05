La stampa spagnola esalta il Real Madrid | “che Dio scenda e lo spieghi” Delirio nello spogliatoio | FOTO e VIDEO

(Di giovedì 5 maggio 2022) Ilvola in finale di Champions League e si giocherà il trofeo contro il Liverpool. Ennesima impresa di Carlo Ancelotti che si conferma uno dei migliori in circolazione. Grande delusione per il Manchester City, l’accesso all’ultimo atto è sfumato nel finale. La squadra di Guardiola non è riuscita a mantenere il 4-3 dell’andata e l’iniziale vantaggio di Mahrez, in pieno recupero è arrivata la doppietta di Rodrygo. Ai tempi supplementari il gol decisivo di Benzema su calcio di rigore. Anche la reazione dellaè stata scatenata. Per ‘As’ “Da un altro mondo”, il catalano Sport titola: “Incredibile”. “Ancora una volta, ilrisorge in modo sorprendente quando era ko, contro il City”. Poi il titolo del ‘Mundo Deportivo’ con una citazione anche ...

Advertising

Sport_Fair : E' delirio per il #RealMadrid: la reazione della stampa spagnola e la festa nello spogliatoio | FOTO e VIDEO - GiuliaAlemanno : LA STAMPA SPAGNOLA NE PARLA! L'ABBRACCIO dalle LANGHE al MUA. MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. Tra le opere il… - Ubitennis : Sulla stampa spagnola tutti i dubbi sulla condizione di Nadal - CalcioTime_it : Fresco di festeggiamenti per l’ennesimo trionfo della sua storia ne La Liga spagnola, il Real Madrid deve immediata… - IlCafaro : @FBiasin sempre molto distesi i rapporti con la stampa spagnola -

SportFair

Insieme a Benzema, al Pallone d'Oro Luka Modric e al capitano Marcelo, Ancelotti è celebrato dallae non solo, per l'impronta che ha saputo dare alla squadra e quasi in sordina. ......volesse raccontare al mondo 'guardate sono una di voi' in un momento in cui l'economia... l'allora principessa della Asturie indossò un abito nero congrigia e bianca di Boss. Lo stesso ... “Che Dio scenda e lo spieghi”, la reazione della stampa spagnola sul Real Madrid. E negli spogliatoi si scatena la festa | VIDEO Il Real Madrid vola in finale di Champions League e si giocherà il trofeo contro il Liverpool. Ennesima impresa di Carlo Ancelotti che si conferma uno dei migliori in circolazione. Grande delusione pe ...Continua la festa in casa Real Madrid. I Blancos sono stati protagonisti di una vera e propria impresa, la squadra di Carlo Ancelotti è riuscita a conquistare la finale di Champions League. Grande del ...