La Spice girl Mel B dedica l’ordine cavalleresco alle donne vittime di abusi domestici

(Di giovedì 5 maggio 2022) LaMel B ha ricevuto l’Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico (in inglese The Most Excellent Order of the British Empire, MBE), un ordinetra le onorificenze più importanti del Regno Unito. E ha deciso dirlo a “tutte le altre” che stanno subendo violenza domestica. Melanie Brown, 46 anni, la Scarydella band tutta al femminile che ha fatto impazzire i Millennials negli anni ’90, è diventata madrina dell’associazione benefica Women’s Aid nel 2018 dopo essere riuscita ad uscire da quella che ha descritto come una relazioneva. Ha ricevuto il riconoscimento dal Duca di Cambridge a Buckingham Palace. Melanie Brown, 46 anni, premiata dal principe William a Buckingham Palace Il nostro premio, perché ...

Il 4 maggio Melanie Brown ha ricevuto un'importante onorificenza dal principe William in persona per l'impegno mostrato nella lotta contro la violenza sulle donne. La protagonista di questa storia di riscatto è Melanie Brown, meglio nota come Mel B, cantante dell'iconico gruppo britannico Spice Girls. Il riconoscimento le è stato conferito a Buckingham Palace. In quella che è stata la più significativa cerimonia di investitura dall'inizio della pandemia, infatti, il futuro sovrano è stato chiamato a consegnare le onorificenze reali a diverse persone.