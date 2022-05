La signorina Nessuno: la prima raccolta di poesie di Giorgia Soleri (Di giovedì 5 maggio 2022) Il 5 maggio 2022, Giorgia Soleri fa il suo grande debutto come poeta con la sua prima raccolta di poesie, La signorina Nessuno. Un libro che nella mente dell’autrice ha preso forma concreta nel 2018, anche se lei scrive dal 2006. Vi raccomandiamo... I Måneskin infiammano l’Arena di Verona: l'emozione di Giorgia Soleri Classe 1996, Giorgia Soleri e? milanese di nascita, ma vive a Roma da anni. Modella, fotografa e attivista, ricordiamo le sue battaglie per il riconoscimento della Vulvodinia come malattia cronica, sebbene scriva da sempre, ora esce allo scoperto con questa raccolta di poesie inedite. Una ... Leggi su diredonna (Di giovedì 5 maggio 2022) Il 5 maggio 2022,fa il suo grande debutto come poeta con la suadi, La. Un libro che nella mente dell’autrice ha preso forma concreta nel 2018, anche se lei scrive dal 2006. Vi raccomandiamo... I Måneskin infiammano l’Arena di Verona: l'emozione diClasse 1996,e? milanese di nascita, ma vive a Roma da anni. Modella, fotografa e attivista, ricordiamo le sue battaglie per il riconoscimento della Vulvodinia come malattia cronica, sebbene scriva da sempre, ora esce allo scoperto con questadiinedite. Una ...

