La Serie B non si ferma: giocherà durante i Mondiali in Qatar (Di giovedì 5 maggio 2022) La Serie B non si fermerà durante i prossimi Mondiali in Qatar. Lo ha deciso l’assemblea della Lega Serie B, riunitasi oggi in videoconferenza. “Dopo le comunicazioni del presidente Mauro Balata circa il riconoscimento di contributi straordinari per i maggiori costi dovuti all’emergenza Covid, e la presentazione dei trofei Nexus, per la vincitrice del campionato, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 5 maggio 2022) LaB non si fermerài prossimiin. Lo ha deciso l’assemblea della LegaB, riunitasi oggi in videoconferenza. “Dopo le comunicazioni del presidente Mauro Balata circa il riconoscimento di contributi straordinari per i maggiori costi dovuti all’emergenza Covid, e la presentazione dei trofei Nexus, per la vincitrice del campionato, L'articolo

Advertising

sportface2016 : #Milan, #Salvini: 'Verona di solito non ci porta trionfi... #Inter ancora favorita per lo scudetto' - TuttoMercatoWeb : Seedorf: 'Non voglio mancare di rispetto al City ma la storia non si crea in 2 o 10 anni' - TuttoMercatoWeb : Come te non c'è nessuno: Ancelotti, altro record. 1° tecnico a raggiungere 5 finali di Champions - WiAnselmo : RT @Mediagol: Foggia, Nicolao: “Avellino tosto. Gol? Ho i brividi, faccio fatica a non commuovermi” - Gab_Si_ : @enzoacunzo @lauracesaretti1 @corradoformigli @repubblica @VecchioConcetto No,la Cassazione annullò l’assoluzione d… -