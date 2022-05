La scuola di scrittura Belleville: corsi gratuiti al Circolino (Di giovedì 5 maggio 2022) Bergamo. Belleville e il Circolino, insieme. Per la prima volta dalla sua fondazione nel 2014, la scuola di scrittura Belleville di Milano va in trasferta per proporre – a partire dal prossimo autunno – i suoi corsi nella Sala civica Sant’Agata della Cooperativa Città Alta a Bergamo. Un’intesa tra le due realtà che prende forma con una proposta pensata e realizzata a quattro mani: tre workshop intensivi di scrittura, per l’occasione gratuiti, nei mesi di maggio e giugno. Il primo passo verso un percorso inedito per Bergamo: “Belleville al Circolino”. Apre il ciclo, il 28 e 29 maggio, “Scrivere con i piedi: un’esperienza psicogeografica”, il laboratorio di Gianni Biondillo focalizzato sul contatto con il territorio, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 5 maggio 2022) Bergamo.e il, insieme. Per la prima volta dalla sua fondazione nel 2014, ladidi Milano va in trasferta per proporre – a partire dal prossimo autunno – i suoinella Sala civica Sant’Agata della Cooperativa Città Alta a Bergamo. Un’intesa tra le due realtà che prende forma con una proposta pensata e realizzata a quattro mani: tre workshop intensivi di, per l’occasione, nei mesi di maggio e giugno. Il primo passo verso un percorso inedito per Bergamo: “al”. Apre il ciclo, il 28 e 29 maggio, “Scrivere con i piedi: un’esperienza psicogeografica”, il laboratorio di Gianni Biondillo focalizzato sul contatto con il territorio, ...

