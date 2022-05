La Russia: un corridoio di tre giorni per Azovstal. Kiev: «L’acciaieria è diventata il cuore della guerra» (Di giovedì 5 maggio 2022) Tre giorni di tregua per permettere l’apertura di un corridoio umanitario per l’evacuazione dei civili che hanno trovato rifugio nelL’acciaieria Azovstal di Mariupol’. È quanto annunciato dalle forze armate di Mosca, e riportato dall’agenzia russa Tass. Le truppe della Federazione russa hanno infatti detto che «in conformità con la decisione della leadership della Federazione russa, basata su principi di umanità, le Forze armate russe dalle 8 alle 18 ora di Mosca del 5, 6 e 7 maggio apriranno un corridoio umanitario dal territorio dell’impianto di Azovstal per l’evacuazione dei civili (personale di lavoro, donne e bambini)». In questo lasso di tempo, assicurano da Mosca, le truppe russe cesseranno le attività militari e ritireranno le ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 maggio 2022) Tredi tregua per permettere l’apertura di unumanitario per l’evacuazione dei civili che hanno trovato rifugio neldi Mariupol’. È quanto annunciato dalle forze armate di Mosca, e riportato dall’agenzia russa Tass. Le truppeFederazione russa hanno infatti detto che «in conformità con la decisioneleadershipFederazione russa, basata su principi di umanità, le Forze armate russe dalle 8 alle 18 ora di Mosca del 5, 6 e 7 maggio apriranno unumanitario dal territorio dell’impianto diper l’evacuazione dei civili (personale di lavoro, donne e bambini)». In questo lasso di tempo, assicurano da Mosca, le truppe russe cesseranno le attività militari e ritireranno le ...

