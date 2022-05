La Russia: "Simulato lancio di missili nucleari con radiazioni" (Di giovedì 5 maggio 2022) La guerra in Ucraina prosegue senza sosta. Ennesima notte di bombardamenti in tutto il Paese. Putin non concentra più i suoi attacchi solo su Mariupol e il Donbass ma adesso attacca ovunque e le sirene antiaeree suonano ormai in molte città, compresa la capitale Kiev e la città al confine con l'Europa Leopoli. La Russia intensifica gli attacchi, in vista della parata militare del 9 maggio, dove con ogni probabilità, Putin farà annunci importanti. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 5 maggio 2022) La guerra in Ucraina prosegue senza sosta. Ennesima notte di bombardamenti in tutto il Paese. Putin non concentra più i suoi attacchi solo su Mariupol e il Donbass ma adesso attacca ovunque e le sirene antiaeree suonano ormai in molte città, compresa la capitale Kiev e la città al confine con l'Europa Leopoli. Laintensifica gli attacchi, in vista della parata militare del 9 maggio, dove con ogni probabilità, Putin farà annunci importanti. Segui su affaritaliani.it

Advertising

LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, notte di sirene antiaeree in tutto il Paese. Zelensky: “Da Mariupol evacuate 344 persone” Ny… - nuova_venezia : Guerra Russia-Ucraina, bombe in tutto il Paese. Kiev, riconquistati insediamenti a Mykolaiv e Kherson. Nyt: 'Intell… - CorriereAlpi : Guerra Russia-Ucraina, bombe in tutto il Paese. Kiev, riconquistati insediamenti a Mykolaiv e Kherson. Nyt: 'Intell… - il_piccolo : Guerra Russia-Ucraina, bombe in tutto il Paese. Kiev, riconquistati insediamenti a Mykolaiv e Kherson. Nyt: 'Intell… - mattinodipadova : Guerra Russia-Ucraina, bombe in tutto il Paese. Kiev, riconquistati insediamenti a Mykolaiv e Kherson. Nyt: 'Intell… -