La Russia ha simulato un lancio di missili nucleari nell'enclave di Kaliningrad (Di giovedì 5 maggio 2022) L'esercito russo ha simulato il lancio di missili nucleari nell'enclave di Kaliningrad, situata tra Polonia e Lituania. Sul campo invece, è stato deciso di cessare le attività militari per tre giorni a Mariupol per aprire un corridoio umanitario. missili nucleari: le unità di combattimento hanno segnalato "operazioni in condizioni di radiazione e contaminazione chimica" Il conflitto in Ucraina sembra essere entrato in una fase cruciale. Lo si intuisce dall'intensità dei raid da parte della Russia che, per la seconda notte consecutiva, è stata molto costante. Sono diverse le esplosioni riportate e in tutto il Paese hanno risuonato gli allarmi anti aerei. Secondo il Kyiv Independent, la notte appena trascorsa è stata tra le più ...

