La Russia adesso è passata dalle parole ai fatti "Simulato lancio missili nucleari tra Polonia e Lituania" (Di giovedì 5 maggio 2022) La guerra in Ucraina prosegue senza sosta. Ennesima notte di bombardamenti in tutto il Paese. Putin non concentra più i suoi attacchi solo su Mariupol e il Donbass ma adesso attacca ovunque e le sirene antiaeree suonano ormai in molte città, compresa la capitale Kiev e la città al confine con l'Europa Leopoli. La Russia intensifica gli attacchi, in vista della parata militare del 9 maggio, dove con ogni probabilità, Putin farà annunci importanti. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 5 maggio 2022) La guerra in Ucraina prosegue senza sosta. Ennesima notte di bombardamenti in tutto il Paese. Putin non concentra più i suoi attacchi solo su Mariupol e il Donbass maattacca ovunque e le sirene antiaeree suonano ormai in molte città, compresa la capitale Kiev e la città al confine con l'Europa Leopoli. Laintensifica gli attacchi, in vista della parata militare del 9 maggio, dove con ogni probabilità, Putin farà annunci importanti. Segui su affaritaliani.it

