La Roma vola in finale di Conference League, Olimpico in festa. Vale più dell’accesso alla Champions League? (Di giovedì 5 maggio 2022) La Roma di Josè Mourinho giocherà la finale di Conference League che giocherà contro il Feyenoord. I giallorossi avevano pareggiato la partita di andata contro il Leicester, poi hanno battuto gli inglesi nel match di ritorno all’Olimpico. Roma-Leicester finisce 1-0 con gol di Abraham. Risultato minimo che dura fino alla fine e permette ai giallorossi di accedere alla finale di Conference League. L’unica squadra italiana ancora in Europa, riesce ad accedere alla finale. Sicuramente un risultato di prestigio per Mourinho che al suo primo anno lotta già per un trofeo europeo. Quando si gioca la finale di ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 5 maggio 2022) Ladi Josè Mourinho giocherà ladiche giocherà contro il Feyenoord. I giallorossi avevano pareggiato la partita di andata contro il Leicester, poi hanno battuto gli inglesi nel match di ritorno all’-Leicester finisce 1-0 con gol di Abraham. Risultato minimo che dura finofine e permette ai giallorossi di accederedi. L’unica squadra italiana ancora in Europa, riesce ad accedere. Sicuramente un risultato di prestigio per Mourinho che al suo primo anno lotta già per un trofeo europeo. Quando si gioca ladi ...

