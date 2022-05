La Roma scrive la storia e vola in Finale di Conference League! Leicester battuto all’Olimpico, a Tirana per la Coppa (Di giovedì 5 maggio 2022) La Roma ha firmato una delle pagine più bella della sua storia internazionale e si è qualificata alla Finale della Conference League, la neonata terza competizione europea per importanza. I giallorossi hanno sconfitto il Leicester per 1-0 nella semiFinale di ritorno in uno Stadio Olimpico gremito e, dopo il pareggio per 1-1 ottenuto settimana scorsa in Inghilterra, si sono guadagnati il biglietto per l’atto conclusivo della manifestazione, in programma il prossimo 25 maggio a Tirana (Albania). I ragazzi di José Mourinho, che in carriera ha già vinto Champions League (2 volte con Porto e Inter) ed Europa League (2 volte con Porto e Manchester United), se la dovranno vedere contro gli olandesi del Feyenoord (0-0 a Marsiglia dopo aver vinto l’andata per 3-2 contro la ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) Laha firmato una delle pagine più bella della suainternazionale e si è qualificata alladellaLeague, la neonata terza competizione europea per importanza. I giallorossi hanno sconfitto ilper 1-0 nella semidi ritorno in uno Stadio Olimpico gremito e, dopo il pareggio per 1-1 ottenuto settimana scorsa in Inghilterra, si sono guadagnati il biglietto per l’atto conclusivo della manifestazione, in programma il prossimo 25 maggio a(Albania). I ragazzi di José Mourinho, che in carriera ha già vinto Champions League (2 volte con Porto e Inter) ed Europa League (2 volte con Porto e Manchester United), se la dovranno vedere contro gli olandesi del Feyenoord (0-0 a Marsiglia dopo aver vinto l’andata per 3-2 contro la ...

