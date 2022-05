La Roma in finale di Conference League, 1-0 al Leicester. All’Olimpico un tifo da brividi (Di giovedì 5 maggio 2022) La Roma in finale di Conference League. I giallorossi hanno battuto 1-0 il Leicester nella gara di ritorno, gol di Abraham nel primo tempo su calcio d’angolo. In finale la Roma affronterà il Feyenoord che ha pareggiato 0-0 a Marsiglia. Si è giocato nella splendida cornice dello stadio Olimpico pieno e con un tifo da brividi. Quanta nostalgia per i tempi, ormai lontani, in cui anche a Napoli il pubblico faceva la differenza. Tra l’altro, loro hanno difeso le loro canzoni, non cantano i brani dei Righeira. La squadra di Mourinho ha disputato una partita solida, i giallorossi sono cresciuti molto soprattutto sotto il profilo dell’atteggiamento. Hanno ben controllato il primo tempo e un po’ sofferto nella ripresa ma senza concedere azioni ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 maggio 2022) Laindi. I giallorossi hanno battuto 1-0 ilnella gara di ritorno, gol di Abraham nel primo tempo su calcio d’angolo. Inlaaffronterà il Feyenoord che ha pareggiato 0-0 a Marsiglia. Si è giocato nella splendida cornice dello stadio Olimpico pieno e con unda. Quanta nostalgia per i tempi, ormai lontani, in cui anche a Napoli il pubblico faceva la differenza. Tra l’altro, loro hanno difeso le loro canzoni, non cantano i brani dei Righeira. La squadra di Mourinho ha disputato una partita solida, i giallorossi sono cresciuti molto soprattutto sotto il profilo dell’atteggiamento. Hanno ben controllato il primo tempo e un po’ sofferto nella ripresa ma senza concedere azioni ...

