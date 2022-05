La Roma batte di misura il Leicester e stacca il pass per la finale di Conference (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma – È il giorno della semifinale di ritorno di Conference League, chi vince vola a Tirana il 25 maggio a giocarsi la Coppa, e all’Olimpico quasi 70mila spettatori riempiono il catino infernale dell’impianto capitolino. Formazione titolare per Mourinho, ad eccezione dell’infortunato Mkhitaryan sostituito da Oliveira, un paio di cambi anche nel Leicester rispetto al match d’andata, con Barnes e Justin al posto di Albrighton e Castagne. Abraham a segno, la Roma attacca il Leicester Parte fortissimo la Roma, subito al tiro con Pellegrini e Abraham e in costante pressing sull’avversario. All’11’ il goal che di fatto deciderà il match: calcio d’angolo di Pellegrini e stacco imperioso di Abraham, che batte Schmeichel e porta avanti la ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 5 maggio 2022)– È il giorno della semidi ritorno diLeague, chi vince vola a Tirana il 25 maggio a giocarsi la Coppa, e all’Olimpico quasi 70mila spettatori riempiono il catino infernale dell’impianto capitolino. Formazione titolare per Mourinho, ad eccezione dell’infortunato Mkhitaryan sostituito da Oliveira, un paio di cambi anche nelrispetto al match d’andata, con Barnes e Justin al posto di Albrighton e Castagne. Abraham a segno, laattacca ilParte fortissimo la, subito al tiro con Pellegrini e Abraham e in costante pressing sull’avversario. All’11’ il goal che di fatto deciderà il match: calcio d’angolo di Pellegrini e stacco imperioso di Abraham, cheSchmeichel e porta avanti la ...

