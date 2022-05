Advertising

ilcontemax7 : RT @tvstellare: RISSA TRA VITTORIO SGARBI E GIAMPIERO MUGHINI #MaurizioCostanzoShow - ivanchiari1976 : RT @tvstellare: RISSA TRA VITTORIO SGARBI E GIAMPIERO MUGHINI #MaurizioCostanzoShow - LCor1316 : RT @tvstellare: RISSA TRA VITTORIO SGARBI E GIAMPIERO MUGHINI #MaurizioCostanzoShow - News24_it : La rissa tra Sgarbi e Mughini al Maurizio Costanzo Show – Il video - Open - niky3100 : RT @tvstellare: RISSA TRA VITTORIO SGARBI E GIAMPIERO MUGHINI #MaurizioCostanzoShow -

Secondo quanto ha raccontato il cantante Al Bano al Corriere della Sera laè partita dopo una domanda di Costanzo su Putin a lui rivolta: "È stato Mughini che si è alzato ed è andato verso ...La puntata in questione è stata trasmessa proprio ieri, 4 maggio, e nelle ultime ore non si fa altro che parlare di quanto successolo scrittore e il critico d'arte. Cosa, di preciso, ha ...Cosa è successo La rissa tra Mughini e il critico d'arte è scoppiata mentre sul palco del teatro Parioli si stava parlando di Russia e Ucraina. Durante la zuffa sembra ...Trent’anni fa, vedendo Mughini e Sgarbi bisticciare in qualche talk show, ci si chiedeva: chi bisticcerà tra trent’anni al posto loro Sempre loro. Siamo un Paese dove non c’è ricambio generazionale ...