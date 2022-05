La risposta di Levante al medico che ha chiesto al suo compagno “dov’è la mamma?” (Di giovedì 5 maggio 2022) “dov’è la mamma?”. Una domanda che può apparire banale dietro cui, però, si nascondono vecchi retaggi non al passo con i tempi. A raccontare questa vicenda è la cantante Levante, all’anagrafe Claudia Lagona, che su Instagram ha voluto parlare di quella richiesta fatta dal medico che stava per eseguire un esame di routine – un elettrocardiogramma – su Alma, la piccola nata pochi mesi fa dalla relazione tra la cantautrice siciliana e il suo compagno Pietro Palumbo. E proprio la sola presenza dell’uomo ad accompagnare la neonata è stata la “pietra dello scandalo”. Levante e il dottore che chiede la sua presenza per l’esame della figlia L’episodio è accaduto nella giornata di ieri, quando Levante e il suo compagno si sono recati dal ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) “la?”. Una domanda che può apparire banale dietro cui, però, si nascondono vecchi retaggi non al passo con i tempi. A raccontare questa vicenda è la cantante, all’anagrafe Claudia Lagona, che su Instagram ha voluto parlare di quella richiesta fatta dalche stava per eseguire un esame di routine – un elettrocardiogramma – su Alma, la piccola nata pochi mesi fa dalla relazione tra la cantautrice siciliana e il suoPietro Palumbo. E proprio la sola presenza dell’uomo ad accompagnare la neonata è stata la “pietra dello scandalo”.e il dottore che chiede la sua presenza per l’esame della figlia L’episodio è accaduto nella giornata di ieri, quandoe il suosi sono recati dal ...

Advertising

neXtquotidiano : La risposta di #Levante al medico che ha chiesto al suo compagno “dov’è la mamma?” - OctavianZaki : @Fra_s_Life È una risposta di Levante, se non sbaglio, ad una roba su Instagram, che boj non so cosa fosse successo… -