La Regata Storica delle Repubbliche Marinare di giugno apre alle donne (Di giovedì 5 maggio 2022) di Monica De Santis Il Comitato Generale delle Antiche Repubbliche Marinare, ha approvato all'unanimità l'istituzione di una nuova gara, sempre su galeoni, con equipaggio misto – con donne e non più di quattro uomini – sulla distanza di mille metri. Ad annunciare la grande novità della 66esima Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare, in programma il 3, 4 e 5 giugno è il sindaco di Amalfi Daniele Milano. Il primo cittadino, però non svela il nome delle atlete che vogheranno per portare a casa la vittoria, ma c'è già grande entusiasmo per questa novità. "La Regata delle Antiche Repubbliche, nel tempo ha assunto un significato agonistico sempre ...

