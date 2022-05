La rabbia di Piera Maggio a Ore 14 | nessuno cera Denise Pipitone | il dna di Cerasela comparato privatamente

(Di giovedì 5 maggio 2022) Sono 18 anni checombatte, con al suo fianco, Piero Pulizzi, per avere verità e giustizia. Si batte nella speranza di poter riabbracciare sua figlia. E sbatte spesso, a giudicare dalle sue parole, anche contro delle porte che si chiudono al suo passaggio. Nella puntata di Ore 14 in onda oggi, 52022, l’ultima di questa stagione televisiva per il programma di Milo Infante, la madre diè stata ospite della rete per fare il punto della situazione. Ha raccontato che da oltre un anno si aspettano delle novità su una comparazione da fare con una ragazza rumena, che sembrava poter essere. Erano arrivate anche in procura decine di segnalazioni ma quando di recente ha chiesto tramite i suoi legali, ...

Advertising

CiroFire : RT @JoIloveJu: La rabbia e l'amarezza di Piera Maggio sono anche le nostre. Mi dispiace che ancora subisca queste nefandezze. Siamo con te,… - JoIloveJu : La rabbia e l'amarezza di Piera Maggio sono anche le nostre. Mi dispiace che ancora subisca queste nefandezze. Siam… - GraceGraziano : @Piera_smile Gobbi e milanisti insieme…la vostra rabbia e il vostro gufaggio sono la nostra linfa vitale. -

Notizie.it

...commenti di sostegno alla causa diMaggio , da parte di tantissimi utenti social: 'Esatto, nessuno può capire se non lo si prova sulla propria pelle' , 'Il tuo non mollare è la loro...il ...E mammadi cercare non si è mai stancata. 'Tutte le mie apparizioni hanno un unico obiettivo: ... Nel mio caso, però, oltre al dolore c'è laper le cose non fatte, per quelle che non ... Denise Pipitone, Piera Maggio: “Coloro che criticano è un blaterare saccente colmo di ignorante livore” Tutta la rabbia e lo sconforto di Piera Maggio in diretta a Ore 14; continua a cercare Denise e non si arrende anche se deve farlo solo con le sue forze ...Piera Detassis (agf) Per Francesca Cima ... La preoccupazione degli esercenti si è fatta rabbia di fronte all’obbligo di mantenere le Ffp2 in sala fino al 15 giugno. «È inaccettabile — replica l’Anec, ...