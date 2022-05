La rabbia dei 5 Stelle per le parole di Guerini sulle armi che l’Italia cede all’Ucraina (Di giovedì 5 maggio 2022) La strategia del governo italiano è evitare colloqui con la Russia fino a quando i bombardamenti in Ucraina non saranno terminati: per questo motivo da Palazzo Chigi la linea è quella di continuare a fornire armi a Kyiv per difendersi e indebolire l’invasore così da tentare di equilibrare il più possibile i rapporti di forza tra i due schieramenti in campo. Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, nella relazione alle commissioni Difesa congiunte di Camera e Senato, ha spiegato che “sulla base di quanto indicato dalla legge e in relazione all’evoluzione sul terreno, l’impegno italiano continuerà a supportare l’Ucraina nella sua difesa dall’aggressione russa anche con dispositivi in grado di neutralizzare le postazioni dalle quali la Russia bombarda indiscriminatamente le città e la popolazione civile”. La lista degli armamenti è secretata, ma ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) La strategia del governo italiano è evitare colloqui con la Russia fino a quando i bombardamenti in Ucraina non saranno terminati: per questo motivo da Palazzo Chigi la linea è quella di continuare a fornirea Kyiv per difendersi e indebolire l’invasore così da tentare di equilibrare il più possibile i rapporti di forza tra i due schieramenti in campo. Il ministro della Difesa Lorenzo, nella relazione alle commissioni Difesa congiunte di Camera e Senato, ha spiegato che “sulla base di quanto indicato dalla legge e in relazione all’evoluzione sul terreno, l’impegno italiano continuerà a supportare l’Ucraina nella sua difesa dall’aggressione russa anche con dispositivi in grado di neutralizzare le postazioni dalle quali la Russia bombarda indiscriminatamente le città e la popolazione civile”. La lista degli armamenti è secretata, ma ...

