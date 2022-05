La Principessa Eugenia cerca casa | il padre Andrea vuole rubarla ad una coppia reale – che intreccio!

(Di giovedì 5 maggio 2022) Il Principeè tornato nel mirino delle polemiche e questa volta la questione riguarda anche la figlia, la. Il Duca di York aveva già da tempo adocchiato diverse residenze della Famigliae messo a punto una rete di sicurezza per le sue figlie, le Principesse Beatrice e. Adesso pare sia stata proprio quest’ultima, la 32enne e neo mamma, a farsi avanti per accalappiarsi l’Adelaide Cottage. Si tratta di una delle residenze distante pochi minuti di cammino dagli appartamenti privati della Regina al Castello di Windsor. I piani degli York però potrebbero ritrovarsi faccia a faccia con il Duca e la Duchessa di Cambridge, che hanno già deciso di trasferirsi nel Berkshire per stare più vicini alla Regina. Il Principe William e ...

