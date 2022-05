La prima offerta per Dybala arriva dall’estero: Inter avvisata (Di giovedì 5 maggio 2022) L’acquisto di Paulo Dybala a parametro zero è un’occasione che fa gola a tutta Europa. Le indiscrezioni attorno all’argentino aumentano giorno per giorno, così come i club Interessati. Secondo Il Corriere dello Sport l’unico club che ha già trasformato il suo Interesse in un’offerta ufficiale è il Borussia Dortmund. I tedeschi, consapevoli della partenza di Haaland, hanno già recapitato la loro offerta all’entourage di Dybala: 4,5 milioni netti d’ingaggio e un ruolo centrale nel club, anche a livello d’immagine. Borussia Dortmund celebrate with their fans (Photo by Getty Images) Il Borussia Dortmund c’è e l’Inter è avvisata. Il club nerazzurro, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe la prima scelta di Dybala ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 maggio 2022) L’acquisto di Pauloa parametro zero è un’occasione che fa gola a tutta Europa. Le indiscrezioni attorno all’argentino aumentano giorno per giorno, così come i clubessati. Secondo Il Corriere dello Sport l’unico club che ha già trasformato il suoesse in un’ufficiale è il Borussia Dortmund. I tedeschi, consapevoli della partenza di Haaland, hanno già recapitato la loroall’entourage di: 4,5 milioni netti d’ingaggio e un ruolo centrale nel club, anche a livello d’immagine. Borussia Dortmund celebrate with their fans (Photo by Getty Images) Il Borussia Dortmund c’è e l’. Il club nerazzurro, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe lascelta di...

