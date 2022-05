La prima enduro della storia Ducati va fortissima

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 5 maggio 2022) LaDesertX è una piccola rivoluzione per la casa di Borgo Panigale, che maid'ora si era avventurata nel settore delle vere moto da, quelle con la ruota da 21 pollici davanti e i pneumatici tassellati. L'unica incursione nel vero fuoristradaappartiene a un'altra epoca e in ogni caso è solamente parziale. Alla fine degli anni Ottanta, infatti, il bicilindrico a L da 904 cc a 2 valvole per cilindrico - il glorioso «pompone» - fu utilizzato per far volare la Cagiva Elefant (i due brand appartenevano allo stesso proprietario) che vinse due volte la Parigi Dakar. A parte questa esperienza, lepiù avvezze a uscire dallo sterrato sono state alcune Multistrada e alcune Scrambler. Ma nessuna di questo può definirsi una vera moto da ...