La poliziotta aiuta il detenuto a evadere | il filmato della fuga ripreso dalla videosorveglianza

(Di giovedì 5 maggio 2022) Ildi sorveglianza rilasciatocontea di Lauderdale mostra il momento esatto in cui il sospetto omicida Casey White vieneto a fuggireprigione dell’Alabama grazie all’aiuto dell’ufficiale penitenziario Vicky White. Si sospetta che tra i due, dello stesso cognome ma non imparentati, ci sia una relazione sentimentale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

