La pandemia ha aiutato gli scienziati a calcolare le emissioni (Di giovedì 5 maggio 2022) Grazie ai lockdown gli scienziati hanno sperimentato un nuovo metodo per misurare la quantità di CO2 generata dai combustibili fossili, che potrebbe essere integrato con altre tecniche per contrastare il cambiamento climatico Leggi su wired (Di giovedì 5 maggio 2022) Grazie ai lockdown glihanno sperimentato un nuovo metodo per misurare la quantità di CO2 generata dai combustibili fossili, che potrebbe essere integrato con altre tecniche per contrastare il cambiamento climatico

