La nostra storia ci ha aiutato a venire da dietro per battere la città – ANCELOTTI (Di giovedì 5 maggio 2022) Il boss del Real Madrid Carlo ANCELOTTI ha detto che era “difficile” dire come la sua squadra continua a girare in rimonte di Champions League, questa volta nella loro semifinale contro il Manchester City. Madrid era giù e fuori a pochi secondi dalla fine, ma due gol di Rodrygo livellato la cravatta in aggregato, e Karim Benzema ha scanalato casa dal punto di rigore nel tempo supplementare per sigillare una vittoria sorprendente. Carlo ANCELOTTI ha detto che il peso della storia del Real Madrid li ha portati alla sorprendente vittoria in rimonta in Champions League sul Manchester City. Dopo che Riyad Mahrez aveva messo il City in vantaggio per 5-3 al 73esimo minuto, gli uomini di Pep Guardiola sembravano sulla buona strada per la finale contro il Liverpool. Ma due gol in un minuto del sostituto Rodrygo hanno portato ai tempi ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 5 maggio 2022) Il boss del Real Madrid Carloha detto che era “difficile” dire come la sua squadra continua a girare in rimonte di Champions League, questa volta nella loro semifinale contro il Manchester City. Madrid era giù e fuori a pochi secondi dalla fine, ma due gol di Rodrygo livellato la cravatta in aggregato, e Karim Benzema ha scanalato casa dal punto di rigore nel tempo supplementare per sigillare una vittoria sorprendente. Carloha detto che il peso delladel Real Madrid li ha portati alla sorprendente vittoria in rimonta in Champions League sul Manchester City. Dopo che Riyad Mahrez aveva messo il City in vantaggio per 5-3 al 73esimo minuto, gli uomini di Pep Guardiola sembravano sulla buona strada per la finale contro il Liverpool. Ma due gol in un minuto del sostituto Rodrygo hanno portato ai tempi ...

Advertising

figurinepanini : 73 anni fa nel tragico incidente di Superga ci lasciava il Grande Torino. Una delle formazioni più forti della stor… - Greenpeace_ITA : STOP #GREENWASHING! La nostra protesta al #PrimoMaggioRoma sponsorizzato da ENI: liberiamo la musica e la cultura d… - IAIonline : Un think tank indipendente con un’anima europeista e non-profit. Una realtà giovane e competente. La nostra storia… - hyunjinikigai : @promisestay_ La triste storia della nostra vita - AndreaAlberio1 : @GiAdUzZoLa90 Ma perché non cambi squadra? Sempre a criticare… una volta Allegri, una volta la nostra storia in Cha… -