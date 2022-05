La navetta Crew Dragon Endurance si sgancia dall’Iss e inizia il rientro sulla Terra – Il video (Di giovedì 5 maggio 2022) La navetta Crew Dragon Endurance si è staccata dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) e ha iniziato il viaggio di rientro a Terra. Il trasbordo durerà circa 23 ore. L’arrivo al largo della Florida è previsto intorno alle 6.43 italiane di venerdì 6 maggio. A bordo della navetta ci sono il tedesco Matthias Maurer, dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e i colleghi della Nasa Raja Chari, Thomas Marshburn e Kayla Barron. Prima dell’ingresso nella navetta, il cui portello è stato chiuso alle 5,20 italiane, è avvenuto il passaggio di consegne per il comando della Iss fra Marshburn e il russo Oleg Artemyev. La cerimonia di scambio del comando è stata rinviata a causa del maltempo sul sito di ammaraggio. L’equipaggio della Stazione ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 maggio 2022) Lasi è staccata dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) e hato il viaggio di. Il trasbordo durerà circa 23 ore. L’arrivo al largo della Florida è previsto intorno alle 6.43 italiane di venerdì 6 maggio. A bordo dellaci sono il tedesco Matthias Maurer, dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e i colleghi della Nasa Raja Chari, Thomas Marshburn e Kayla Barron. Prima dell’ingresso nella, il cui portello è stato chiuso alle 5,20 italiane, è avvenuto il passaggio di consegne per il comando della Iss fra Marshburn e il russo Oleg Artemyev. La cerimonia di scambio del comando è stata rinviata a causa del maltempo sul sito di ammaraggio. L’equipaggio della Stazione ...

