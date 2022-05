La medicina del futuro svela alcuni segreti del Covid: ecco le cause della perdita dell’olfatto (Di giovedì 5 maggio 2022) La perdita dell’olfatto, uno dei sintomi più diffusi tra i pazienti contagiati dal coronavirus e riscontrati dagli studi, torna al centro dell’attenzione della comunità scientifica in studi che gli esperti del settore presenteranno al XV congresso nazionale dell’Aimn, l’Associazione italiana di medicina nucleare e di imaging molecolare, che si svolgerà a Rimini dal 12 al 15 maggio. Concordi nel riconoscere l’importanza di un ulteriore passo in avanti compiuto sulla conoscenza dei motivi della perdita dell’olfatto legata all’infezione da Sars-CoV-2. Covid, gli studi della medicina nucleare e molecolare sulla perdita dell’olfatto La comunità scientifica sta circoscrivendo in maniera ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 maggio 2022) La, uno dei sintomi più diffusi tra i pazienti contagiati dal coronavirus e riscontrati dagli studi, torna al centro dell’attenzionecomunità scientifica in studi che gli esperti del settore presenteranno al XV congresso nazionale dell’Aimn, l’Associazione italiana dinucleare e di imaging molecolare, che si svolgerà a Rimini dal 12 al 15 maggio. Concordi nel riconoscere l’importanza di un ulteriore passo in avanti compiuto sulla conoscenza dei motivilegata all’infezione da Sars-CoV-2., gli studinucleare e molecolare sullaLa comunità scientifica sta circoscrivendo in maniera ...

