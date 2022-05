La linea di Guerini: «Armi anche per neutralizzare le postazioni russe, ci sono anche mortai e missili anticarro» (Di giovedì 5 maggio 2022) Non è possibile mediare con la Russia finché non si fermeranno i bombardamenti. E per questo ha senso appoggiare l’Ucraina anche nell’attacco alle basi russe, per indebolire l’offensiva. Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, non fa passi indietro nella relazione alle commissioni Difesa congiunte di Camera e Senato: «Sulla base di quanto indicato dalla legge e in relazione all’evoluzione sul terreno, l’impegno italiano continuerà a supportare l’Ucraina nella sua difesa dall’aggressione russa anche con dispositivi in grado di neutralizzare le postazioni dalle quali la Russia bombarda indiscriminatamente le città e la popolazione civile», ha detto. Il contributo italiano in materiale bellico all’Ucraina , «i cui dettagli tecnici ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 maggio 2022) Non è possibile mediare con la Russia finché non si fermeranno i bombardamenti. E per questo ha senso appoggiare l’Ucrainanell’attacco alle basi, per indebolire l’offensiva. Il ministro della Difesa, Lorenzo, non fa passi indietro nella relazione alle commissioni Difesa congiunte di Camera e Senato: «Sulla base di quanto indicato dalla legge e in relazione all’evoluzione sul terreno, l’impegno italiano continuerà a supportare l’Ucraina nella sua difesa dall’aggressione russacon dispositivi in grado diledalle quali la Russia bombarda indiscriminatamente le città e la popolazione civile», ha detto. Il contributo italiano in materiale bellico all’Ucraina , «i cui dettagli tecnici ...

