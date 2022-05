La lezione europea del Villarreal impossibile in Italia (e a Napoli). Qui avrebbero parlato di fallimento (Di giovedì 5 maggio 2022) Quanto deve essere stato emozionante – per chi sostiene un club come il Villarreal – prendere a pallate la Juventus nel suo stadio? E quanto deve essere stato figo buttare fuori dalla Champions League una macchina da guerra come il Bayern Monaco? Una di quelle serata che saranno raccontate chissà quante volte ai nipoti. Beh, certo, poi la squadra di Emery è stata eliminata, nonostante abbia spaventato – e assai – pure il Liverpool di Klopp. Ma un tifoso del Submarino Amarillo non segue forse il calcio per vivere serate come quella di Villarreal-Bayern Monaco? Non la giocherà, il Villarreal, la prossima Champions. Perché come è noto Emery arriverà settimo in campionato. Era arrivato settimo anche la scorsa stagione (vale la pena ricordare ai più distratti), ma in Spagna nessuno ha immaginato di scrivere di «fallimento», ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 maggio 2022) Quanto deve essere stato emozionante – per chi sostiene un club come il– prendere a pallate la Juventus nel suo stadio? E quanto deve essere stato figo buttare fuori dalla Champions League una macchina da guerra come il Bayern Monaco? Una di quelle serata che saranno raccontate chissà quante volte ai nipoti. Beh, certo, poi la squadra di Emery è stata eliminata, nonostante abbia spaventato – e assai – pure il Liverpool di Klopp. Ma un tifoso del Submarino Amarillo non segue forse il calcio per vivere serate come quella di-Bayern Monaco? Non la giocherà, il, la prossima Champions. Perché come è noto Emery arriverà settimo in campionato. Era arrivato settimo anche la scorsa stagione (vale la pena ricordare ai più distratti), ma in Spagna nessuno ha immaginato di scrivere di «», ...

