La Juventus U23 può salire in Serie B? Cosa dice il regolamento (Di giovedì 5 maggio 2022) La Juventus U23 può salire in Serie B? Ecco Cosa dice il regolamento. Tutti i dettagli Prosegue il sogno playoff della Juventus U23 di Zauli. Ma la seconda squadra bianconera può essere promossa in Serie B? Sì secondo il regolamento: l’Under 23, infatti, può salire fino alla categoria inferiore della prima squadra, ovviamente non può disputare lo stesso campionato. «La Seconda squadra potrà al termine del Campionato Serie C 2021/2022 essere promossa al Campionato di Serie B, ma non potrà mai partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, né ad un Campionato superiore», si legge nel regolamento L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022) LaU23 puòinB? Eccoil. Tutti i dettagli Prosegue il sogno playoff dellaU23 di Zauli. Ma la seconda squadra bianconera può essere promossa inB? Sì secondo il: l’Under 23, infatti, puòfino alla categoria inferiore della prima squadra, ovviamente non può disputare lo stesso campionato. «La Seconda squadra potrà al termine del CampionatoC 2021/2022 essere promossa al Campionato diB, ma non potrà mai partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, né ad un Campionato superiore», si legge nelL'articolo proviene da Calcio News 24.

