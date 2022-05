La guerra si sposta in Ungheria? Missili al confine: la Russia vuole sterminare tutti (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina ritiene che, con l'attacco Missilistico sulla Transcarpazia, il presidente russo Vladimir Putin abbia voluto portare la guerra ancora più vicino al confine ungherese. A denunciare l'accaduto all'agenzia di stampa ucraina Unian è stato il portavoce del ministero degli Esteri di Kiev Oleg Nikolenko. "La Russia - ha detto - ha lanciato Missili contro la Transcarpazia, una regione ucraina al confine con l'Ungheria e sede della grande comunità ungherese dell'Ucraina. Questa è un'ulteriore prova che la guerra colpisce non solo l'Ucraina ma anche l'Ungheria, non importa quanto tenti di ignorarla Budapest". "Il lancio di razzi - ha aggiunto ancora l'addetto stampa - non lascia dubbi sul fatto ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina ritiene che, con l'attaccostico sulla Transcarpazia, il presidente russo Vladimir Putin abbia voluto portare laancora più vicino alungherese. A denunciare l'accaduto all'agenzia di stampa ucraina Unian è stato il portavoce del ministero degli Esteri di Kiev Oleg Nikolenko. "La- ha detto - ha lanciatocontro la Transcarpazia, una regione ucraina alcon l'e sede della grande comunità ungherese dell'Ucraina. Questa è un'ulteriore prova che lacolpisce non solo l'Ucraina ma anche l', non importa quanto tenti di ignorarla Budapest". "Il lancio di razzi - ha aggiunto ancora l'addetto stampa - non lascia dubbi sul fatto ...

