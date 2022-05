La Giornata Mondiale della Fibromialgia: una malattia dilagante celebrata il prossimo 10 maggio (Di giovedì 5 maggio 2022) Regaliamoci un albero! Martedì 10 maggio alle 16,30 si celebrerà la Giornata Mondiale della Fibromialgia e MCS. L’iniziativa è di CFU-Italia con la collaborazione del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agro-alimentari Carabinieri e il patrocinio dei Comuni Italiani. Regaliamoci ossigeno, contribuiamo a rinverdire il pianeta. Forniamo vita e un luogo in cui vivere a molte creature Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di giovedì 5 maggio 2022) Regaliamoci un albero! Martedì 10alle 16,30 si celebrerà lae MCS. L’iniziativa è di CFU-Italia con la collaborazione del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agro-alimentari Carabinieri e il patrocinio dei Comuni Italiani. Regaliamoci ossigeno, contribuiamo a rinverdire il pianeta. Forniamo vita e un luogo in cui vivere a molte creature Il Blog di Giò.

Advertising

francesca_flati : Il delirio di #alanfriedman contro @GiuseppeConteIT in diretta televisiva è la peggior pagina del giornalismo di qu… - Piu_Europa : Da quando #Putin è al potere (1999) sono 31 i giornalisti uccisi in Russia. Nella giornata mondiale della… - Pontifex_it : Per la 59a Giornata Mondiale di Preghiera per le #Vocazioni, desidero riflettere con voi sull’ampio significato del… - SilveriDaniele : RT @ProtCivileRT: La #Toscana aderisce alla giornata mondiale per la prevenzione dagli incendi boschivi #wildfireprepday Sabato a Portiglio… - UgoBaroni : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani #8maggio Croce Rossa - Giornata mondiale della Croce Rossa. Un momento di festa dedicato ai 17 milioni… -