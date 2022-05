La fortuna ripaga il coraggio di Tess Asplund: “Grazie a quella foto di 6 anni fa ho ritrovato la mia famiglia” (Di giovedì 5 maggio 2022) Sono passati 6 anni da quella foto. Uno scatto che divenne subito un simbolo: il coraggio di una donna sola che con il pugno chiuso e il braccio destro alzato decise di sfidare un corteo di 300 neonazisti svedesi. quella donna si chiama Tess Asplund, 48 anni, svedese di adozione, originaria di Cali, in Colombia. Mentre quella foto la scattò David Lagerlöf, un fotografo svedese, la mattina del 3 maggio 2016. Tutti parlarono di quella fotografia, tutti raccontarono la storia di quella donna che non aveva paura di niente e nessuno pur di manifestare il suo pensiero e il suo dissenso davanti a quel corteo neonazista. Tutti si innamorarono di quello scatto. ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 5 maggio 2022) Sono passati 6da. Uno scatto che divenne subito un simbolo: ildi una donna sola che con il pugno chiuso e il braccio destro alzato decise di sfidare un corteo di 300 neonazisti svedesi.donna si chiama, 48, svedese di adozione, originaria di Cali, in Colombia. Mentrela scattò David Lagerlöf, ungrafo svedese, la mattina del 3 maggio 2016. Tutti parlarono digrafia, tutti raccontarono la storia didonna che non aveva paura di niente e nessuno pur di manifestare il suo pensiero e il suo dissenso davanti a quel corteo neonazista. Tutti si innamorarono di quello scatto. ...

