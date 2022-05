La fondazione Gimbe sul Covid: calano contagi, decessi e TI (Di giovedì 5 maggio 2022) I dati raccolti dalla fondazione Gimbe attestano che i contagi da Covid calano di giorno in giorno, stabilizzandosi su buoni livelli. I ricoveri nei reparti di degenza e le terapie intensive si attestano rispettivamente su -6,1% e -10,5%. Questa settimana in tutta Italia i casi Covid non ammontano a più di 400 mila rispetto ad un numero stabile di tamponi. calano anche i decessi che passano da 1034 a 962. I dati sono stati raccolti dalla fondazione tra il 27 aprile e il 3 maggio. Inoltre sempre dagli ultimi dati raccolti, risulta che in 83 provincie sia stato registrato un calo dei casi, mentre solo in 24 un aumento. L’incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti in 92 Province. A Chieti (1.132), Ascoli Piceno (1.092), ... Leggi su zon (Di giovedì 5 maggio 2022) I dati raccolti dallaattestano che idadi giorno in giorno, stabilizzandosi su buoni livelli. I ricoveri nei reparti di degenza e le terapie intensive si attestano rispettivamente su -6,1% e -10,5%. Questa settimana in tutta Italia i casinon ammontano a più di 400 mila rispetto ad un numero stabile di tamponi.anche iche passano da 1034 a 962. I dati sono stati raccolti dallatra il 27 aprile e il 3 maggio. Inoltre sempre dagli ultimi dati raccolti, risulta che in 83 provincie sia stato registrato un calo dei casi, mentre solo in 24 un aumento. L’incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti in 92 Province. A Chieti (1.132), Ascoli Piceno (1.092), ...

