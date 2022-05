La figlia di Flavio Briatore ha compiuto 18 anni | Leni Klum è bellissima

(Di giovedì 5 maggio 2022), ladie Heidi, ha18. Per lei non sono mancati gli auguri del papà, anche senon ha mai riconosciuto sua. Di recente l’imprenditore ha parlato die della preoccupazione che aveva nel rivelare tutto a suo figlio Nathan Falco.è diventata maggiorenne, ha spento le candeline tra palloncini rosa e i tantissimi auguri. La top model 48enne è innamoratissima di sua, le ha dedicato un video in cui racconta la vita dicon tanti scatti della loro vita. Tante foto che danno un risultato stile pellicola con la meravigliosada ...

Advertising

VanityFairIt : La figlia della modella e di Flavio Briatore ha appena festeggiato un compleanno importante. E gli auguri della mad… - angela66762414 : @flavio_peruzzi @P_A_T_67 @Maxim22170 @Emmebi20 Mia figlia si è già ammalata, per lei è stata febbre un giorno e un giorno di mal di testa. - Annroveda : @emiliomau8 Grazie, Flavio, da parte di mia figlia! -

LadiBriatore e Heidi Klum si gode il suo giorno speciale, reso ancor più unico dagli auguri della mamma sul social. La top model tedesca 48enne, sposata con Tom Kauliz dal 2019, a ...Tanti auguri Leni Klum! Ladi Heidi Klum eBriatore è ormai diventata una donna. La giovane ha compiuto 18 anni il 4 maggio. Sui social ha condiviso gli scatti di un pre party, tra palloncini rosa ed una torta en ...Leni Klum, la figlia di Flavio Briatore e Heidi Klum, ha compiuto 18 anni. Per lei non sono mancati gli auguri del papà, anche se Briatore non ha mai riconosciuto sua figlia. Di recente l’imprenditore ...La figlia della modella Heidi Klum ha compiuto 18 anni il 4 maggio, per l’importante ricorrenza, la mamma le ha augurato un buon compleanno via social con un dolcissimo messaggio a corredo di un video ...