La festa della mamma: i prodotti iconici Chanel prendono vita (Di giovedì 5 maggio 2022) Life&People.it La festa della mamma è ormai vicina, una giornata di dolce letizia e amore che celebra la maternità in tutte le sue forme. Ricorrenza che Chanel, il brand di lusso francese, ha saputo commemorare attraverso un'innovativa campagna pubblicitaria che vede protagonisti dei bambini e la loro creatività. Il video lanciato sui social si chiama: "La parata" ed è un vero e proprio inno alla gioia. Happy Mother's Day by Chanel Sulle note di "Groove in the Heart" di Dee-Lite, 27 bambini sono travestiti da prodotti iconici della maison; dei costumi quasi di fortuna, fatti di stoffa e cartone, come appena colorati da mani inesperte di giovani artisti. Su una scalinata bianca, il simpatico gruppo balla e si insegue, tra risate, semplici passi ...

