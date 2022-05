La fermata metro Eur Magliana diventa Colosseo. Residenti contro la folle proposta (Di giovedì 5 maggio 2022) Cambiare il nome proprio di qualcosa è sempre un'operazione rischiosa. È un terreno scivoloso, quello dei nomi, in cui bisogna muoversi con cautela, specie quando si tratta di luoghi pubblici; e d'altra parte, da che mondo è mondo, la toponomastica è un'arte delicata e come tale va esercitata con giudizio. Non stupisce, dunque, che la recente proposta di cambiare il nome della stazione della metro B di Roma da «Eur Magliana» a «Eur Colosseo Quadrato» abbia già sollevato un discreto vespaio di polemiche. L'iniziativa è partita dal gruppo Pd del IX Municipio, il quale, attraverso un sondaggio, ha chiesto ai cittadini di scegliere tra cinque possibili nuovi nomi per la fermata: delle circa 800 persone che avrebbero partecipato alla votazione, il 63% ha optato, appunto, per la dicitura ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Cambiare il nome proprio di qualcosa è sempre un'operazione rischiosa. È un terreno scivoloso, quello dei nomi, in cui bisogna muoversi con cautela, specie quando si tratta di luoghi pubblici; e d'altra parte, da che mondo è mondo, la toponomastica è un'arte delicata e come tale va esercitata con giudizio. Non stupisce, dunque, che la recentedi cambiare il nome della stazione dellaB di Roma da «Eur» a «EurQuadrato» abbia già sollevato un discreto vespaio di polemiche. L'iniziativa è partita dal gruppo Pd del IX Municipio, il quale, attraverso un sondaggio, ha chiesto ai cittadini di scegliere tra cinque possibili nuovi nomi per la: delle circa 800 persone che avrebbero partecipato alla votazione, il 63% ha optato, appunto, per la dicitura ...

Advertising

tempoweb : La fermata #metro #Eur #Magliana diventa #Colosseo Residenti contro la folle proposta #trasporti #roma #mobilita… - 19cecilia06 : Bella idea quella del comune di Torino di mantenere il servizio metro fino alle 2:30 nella settimana dell’Eurovisio… - icecreamiinho : si è rotto l’autobus 5 minuti prima che arrivare alla metro, eravamo all’ultima fermata. Questa è sfiga - hazjfm : RT @_Harryssmjle_: Bho comunque è stata una giornata surreale, non ero mai stata in quegli studi e infatti avevo sbagliato pure fermata del… - Kokodewa7890 : @Gyomei_3 La distanza non conta molto alla fine ci sono 5 metro, dovresti assicurarti di avere una fermata molto vicino -