La coalizione per le elezioni ad Acerra fa discutere: si dimette il tesoriere del Pd

Tempo di lettura: < 1 minuto

Acerra (Na) – "Questa mattina ho comunicato al Segretario cittadino del Pd di Acerra e a tutto il direttivo del partito le mie dimissioni dalla carica di tesoriere e componente del direttivo locale". Con una lettera l'ex tesoriere del Pd di Acerra, Antonio Puzone, spiega le ragioni delle sue dimissioni: "Pur restando convintamente legato ai valori e principi che guidano da sempre il Partito democratico sovracomunale – spiega Puzone – rassegno le dimissioni alla luce della discussione e delle decisioni assunte dal Direttivo locale in ordine alle imminenti elezioni amministrative". L'articolo proviene da Anteprima24.it.

