Advertising

sportli26181512 : La China Suarez non parla di Icardi: 'Tutti abbiamo qualcosa di cui pentirci' FOTO: La querelle con Wanda Nara e Ma… - LALAZIOMIA : La China Suarez non parla di Icardi: 'Tutti abbiamo qualcosa di cui pentirci' FOTO - Zoe_verza : @candvilaseco @miliverza5 A la China Suarez tenias que poner jsjsjsja - Sole35425988 : RT @Moonc_hild_: qui ad ammirare la bellezza della china suarez - Moonc_hild_ : qui ad ammirare la bellezza della china suarez -

CalcioToday.it

Spazio anche a Wanda Nara, Mauro Icardi e, un trio che si è guadagnato le prime pagine dei giornali di gossip, a Federica Pellegrini, a Melory Blasi...Di non aver commosso il fatto, ovvero di non aver più intrattenuto alcun rapporto con Maria Eugenia, meglio nota come la. La crisi coniugale che in autunno aveva spezzato un matrimonio ... Icardi, parla China Suarez: la rivelazione clamorosa sulla relazione extraconiugale La querelle con Wanda Nara e Maruo Icardi non si è ancora del tutto conclusa, ma la China Suarez, intervistata in Argentina da Hola, non è voluta tornare a parlare del flirt avuto con Maurito dribblan ...Testigo directo de las peleas más importantes de la historia del boxeo argentino, el mítico estadio Luna Park fue escenario una vez más de un "combate" entre dos pesos pesados. Pero en esta oportunida ...