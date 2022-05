La Camera di commercio stanza 250mila euro per le imprese che partecipano alle fiere (Di giovedì 5 maggio 2022) Bergamo. La Camera di commercio ha stanziato un fondo di 250mila euro a supporto delle MPMI bergamasche che investano risorse nella partecipazione diretta a eventi fieristici tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2022. Possono accedere ai benefici del concorso le micro, piccole e medie imprese con sede legale o unità locale iscritta al Registro delle imprese di Bergamo, attive e in regola con il versamento del diritto annuale, oltre che in possesso dei requisiti fissati per legge e specificati nel bando. Nello specifico, la misura agevola la partecipazione con un proprio spazio espositivo alle fiere: ? con qualifica regionale che si svolgono in Lombardia; ? con qualifica nazionale che si svolgono in Italia; ? con qualifica internazionale che si svolgono in ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 5 maggio 2022) Bergamo. Ladiha stanziato un fondo dia supporto delle MPMI bergamasche che investano risorse nella partecipazione diretta a eventi fieristici tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2022. Possono accedere ai benefici del concorso le micro, piccole e mediecon sede legale o unità locale iscritta al Registro delledi Bergamo, attive e in regola con il versamento del diritto annuale, oltre che in possesso dei requisiti fissati per legge e specificati nel bando. Nello specifico, la misura agevola la partecipazione con un proprio spazio espositivo: ? con qualifica regionale che si svolgono in Lombardia; ? con qualifica nazionale che si svolgono in Italia; ? con qualifica internazionale che si svolgono in ...

