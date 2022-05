La Boschi? Voci da Palazzo | Renzi in disarmo | così lei | una clamorosa svolta

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 maggio 2022) Se il Movimento 5 stelle dovesse uscire dalla maggioranza di governo e andare all'opposizione, Mario Draghi non avrebbe comunque motivo di preoccuparsi per la tenuta del suo esecutivo poiché con Lega, Forza Italia, Partito democratico. Italia Viva, Azione di Carlo Calenda e i grillini feledillisimi a Luigi di Maio, i numeri sono sufficienti a tenerlo in piedi. In questo scenario, rivela Dagospia in un retroscena, si deve aggiungere il fatto che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha alcuna intenzione di assisterà alla caduta del "suo governo con Mario Draghi per imbastire in tutta fretta un esecutivo tecnico o elettorale. Si va avantifino a fine legislatura". Insomma, Giuseppe Conte può darsi una calmata, le elezioni non ci saranno prima della fine naturale dell'esecutivo nel 2023. E proprio in vista delle elezioni politiche, per non ...