La 106esima Targa Florio entra nel vivo | venerdì si parte

(Di giovedì 5 maggio 2022) Lanella passione tocca i massimi livelli e l’evento siciliano farà vibrare di emozione. Per la gara con triplice validità, che apre anche il campionato siciliano ed offre il coefficiente 2, organizzata dall’AC Palermo con il supporto diretto di ACI Sport, domani,6 maggio, si accendono i motori delle auto. Shakedown alle 8,nza alle 14 dalVillage, al porto di Termini Imerese, primi tre crono per il 3° appuntamento con il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, mentre i protagonisti del 3° round di Campionato Italiano Rally Auto Storiche disputeranno soltanto una prova, la Cefalù alle 14.51.Sabato 7 maggio dalle 9.30 entreranno in scena anche i pretendenti ai punti della ...

Advertising

ANSA_Motori : Presentata la 106esima Targa Florio, 203 vetture al via #ANSAmotori - lautomobile_ACI : È stata presentata la 106esima Targa Florio, la gara organizzata dall’AC Palermo con il supporto diretto di ACI Spo… - Nebrodinotizie : Saranno due gli equipaggi in gara a rappresentare il team rossoblù - LuigiAnsaloni : RT @QdSit: Partirà il 6 maggio da Termini Imerese la 106esima edizione della Targa Florio, quest'anno articolata su tre prove: il Campionat… - QdSit : Partirà il 6 maggio da Termini Imerese la 106esima edizione della Targa Florio, quest'anno articolata su tre prove:… -

Florio, in programma dal 6 all'8 maggio 2022 Come in ogni stagione che si rispetti, anche quest'anno la Nebrosport sarà presente ai nastri di partenza dellaedizione dellaFlorio. La competizione più affascinante del panorama rallystico siciliano che ogni anno attrae i migliori piloti del comprensorio per un evento famoso in tutto il mondo. ...... anche quest'anno la Nebrosport sarà presente ai nastri di partenza dellaedizione dellaFlorio. La competizione più affascinante del panorama rallystico siciliano che ogni anno attrae ...Con la 106esima Targa Florio di questo fine settimana partirà la stagione 2022 della GR Yaris Rally Cup, al suo secondo anno di vita. Il monomarca di Toyota Gazoo Racing Italy comincerà il suo cammino ...Come in ogni stagione che si rispetti, anche quest’anno la Nebrosport sarà presente ai nastri di partenza della 106esima edizione della Targa Florio. La competizione più affascinante del panorama rall ...