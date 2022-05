(Di giovedì 5 maggio 2022) «La mia reazione quando incontro un razzista? Io credo che sei sei razzista, hai una motivazione: non puoi odiare una persona senza un motivo. Allora provo sempre a ragionare anche con chi è razzista. Poi se vedo che è una causa persa dico: “Amico, vai per la tua strada, io vado per la mia“. Io cerco sempre di capire le persone. Provo costantemente a portare loro amore. Sono stato educato così, sono così. Amo tutti, sono tollerante con tutti. Alla fine ognuno fa quello che vuole. Ilè un flagello, è qualcosa che dobbiamo combattere. E oggi sta diventando un tabù, è questo che mi infastidisce di più. Siamo nel 2022 e c’è ancora molto. E voglio chiarire che esistono tante forme di, parliamo spesso di colore della pelle ma c’è anche discriminazione territoriale. Le persone devono capire che siamo tutti uguali, ...

Advertising

NapoliBrasile : RT @napolista: #Koulibaly: «Il consenso di Marine #LePen è preoccupante, l’estrema destra dà voce al #razzismo» L'intervista a Onze Mondia… - napolista : #Koulibaly: «Il consenso di Marine #LePen è preoccupante, l’estrema destra dà voce al #razzismo» L'intervista a On… -

IlNapolista

...ed Anguissa. Gli uomini di Spalletti si trovano ora al secondo posto davanti all'Inter (...concorrenza del Milan CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Così la guerra sta influenzando il...Se tra metà ottobre e metà dicembre il Napoli non avesse dovuto fare a meno di Osimhen,e ... probabilmente avrebbe ottenuto qualchein più. E invece si è beccata il Tapiro dalla ... Koulibaly: «Il consenso di Marine Le Pen è preoccupante, l'estrema destra dà voce al razzismo» - ilNapolista Koulibaly gioca nel Senegal ma è nato in Francia e alla Francia è molto legato, naturalmente. «Il consenso di Marine Le Pen è preoccupante, rappresenta l’estrema destra. Per me, gli estremismi sono ...Koulibaly: lui a Napoli sta bene ... il rinnovo di Juan Jesus e un obiettivo norvegese di 22 anni che in pochi mesi di prestito ha strappato consensi con il Genoa: Leo Ostigard, di proprietà del ...