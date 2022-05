Koulibaly | “Bisogna combattere il razzismo! Amo Napoli e i napoletani per un motivo”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 5 maggio 2022) Kalidouè entrato nel cuore deiper la sua bontà e passione, non solo per le sue bellissime prestazioni nel corso degli anni. Il difensore senegalese ha voluto ribadire questo amore reciproco nel corso di un’intervista a Onze Mondial.ha parlato anche del problema razzismo. Queste le sue parole. Kalidou(Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) “La mia reazione a una persona razzista? Se sei razzista, hai una motivazione, non puoi odiare una persona per niente. Allora proverò a ragionare con lui. Dopo, se vedo che è una causa persa, gli dirò: “Vai per la tua strada, io vado per la mia strada”. La mia idea principale è cercare di capire prima le persone. Io, cerco costantemente di portare amore nelle persone. La mia educazione è così, io sono così. Amo tutti, sono ...