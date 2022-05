Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Kirill, il patriarca miliardario nel mirino dell'Ue. Fedelissimo di Putin, avrebbe un patrimonio da oliga… - LaStampa : L’oro di Kirill, il patriarca russo tra ville e soldi: 4 miliardi di patrimonio nel mirino delle sanzioni Ue - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Commissione Ue: 'Sanzionare Kirill'. Il patriarca: 'La Russia ha difeso i confini'. #ANSA - angelicapenny : RT @MisssFreedom: “È deplorevole — ha scritto in una nota #Kirill — che #PapaFrancesco abbia scelto il tono sbagliato per trasmetterne il c… - guybonet : RT @RenatoSouvarine: Le merde guerrafondaie europee hanno sanzionato il patriarca Kirill per evitare che possa trovare accordo con #PapaFra… -

In Russia li conoscono come "i due Vladimir di San Pietroburgo": il presidente Putin, fautore della rinascita della potenza russa, e il(al secolo Vladimir Gundjaev), sostenitore del ruolo di Mosca come Terza Roma nella difesa dell'ortodossia cristiana contro la decadenza occidentale, che in tale veste ha benedetto ...C'è qualcosa di stonato nel compiaciuto e scandalizzato tono con cui i media elencano le ricchezze delortodosso, finito nel mirino delle sanzioni europee. Pare che queste colpiranno anche l'importante autorità religiosa che, secondo Forbes , terrebbe sotto il materasso 4 miliardi di ...In Russia li conoscono come 'i due Vladimir di San Pietroburgo': il presidente Putin, fautore della rinascita della potenza russa, e il ...Peskov, portavoce Putin, su mobilitazione generale per la guerra: "solo bugie per destabilizzare", ma poco fa i russi hanno deciso di annullare la parata celebrativa del 9 maggio a Donetsk e Luhansk, ...