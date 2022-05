(Di giovedì 5 maggio 2022) . La prossima mossa sarà l’embargo al petrolio russo La posizione deldiè stata fin dall’inizio del conflitto in Ucraina abbastanza chiara. Definì giusta la guerra e si è schierato completamente dalla parte di Putin. Fino ad ora era stato escluso dall’elenco degli oligarchi da sanzionare, ma l’Unione Europea ha poi deciso di includere. La motivazione dice: “Ilè responsabile del sostegno o dell’attuazione di azioni o politiche che minano o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina. Inoltre, sostiene il governo russo ed i decisori responsabili dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina”. Non si è fatta attendere la risposta di ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Kirill, il patriarca miliardario nel mirino dell'Ue. Fedelissimo di Putin, avrebbe un patrimonio da oliga… - LaStampa : L’oro di Kirill, il patriarca russo tra ville e soldi: 4 miliardi di patrimonio nel mirino delle sanzioni Ue - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Commissione Ue: 'Sanzionare Kirill'. Il patriarca: 'La Russia ha difeso i confini'. #ANSA - garridino : RT @Phastidio: Ruscisti col Breguet - DWBforgroup : RT @GianniLilly: Il patrimonio del patriarca Kirill sembra ammontare a diversi miliardi di dollari con depositi in vari paesi europei fra c… -

Le misure prevedono infatti nuovi oligarchi nella black list, tra cui il(circa 4 miliardi di patrimonio, si è subito scagliato anche contro il Vaticano), padre della chiesa di Mosca ...Dal canto suo però Francesco, parlando con i suoi collaboratori, ha precisato che le sue parole, seppur possano sembrare dure verso, erano in realtà in difesa delrusso, che non può ...Kirill, il Patriarca di Mosca, nell’elenco dei sanzionati dall’UE. La prossima mossa sarà l’embargo al petrolio russo La posizione del patriarca di Mosca Kirill è stata fin dall’inizio del conflitto ...Qualcuno dal Ministero russo degli Esteri si era dimenticato di avvertire l’ambasciatore del peso che ha su Putin il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill, Cirillo per noi italiani. Che è ...