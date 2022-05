Kim Puch e la foto simbolo della guerra in Vietnam | la napalm girl riabbraccia Nick Ut

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 5 maggio 2022) L’8 giugno 1972 un aereo a caccia di vietcong, sgancia le bombe alsulla popolazione di Trang Brang. Il reporterUt immortala l’orrorenel corpobimba nuda in primo piano: quella bambina si chiama Kim Phuc, ed ha 9 anni. Sarà lui a portarla in ospedale e a renderla ’immortale’ con la forza di quella drammatica immagine, capace di raccontare molto più di un milione di parole. La bambina ritratta mentre fuggiva in lacrime dal suo villaggioita dopo un bombardamento alè diventata infatti ilstesso di quella. Kim(59 anni), la ‘’ ritratta daUt torna a dire no a ogni...