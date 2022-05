Kim Cattrall dà il suo giudizio sullo spin-off di Sex and The City, senza averlo visto: “È il terzo film, avevo già chiuso al secondo” (Di giovedì 5 maggio 2022) Kim Cattrall non sembra affatto pentita di aver rinunciato al ruolo di Samantha Jones nello spin-off di Sex and The City realizzato lo scorso anno da HBO, And Just Like That. Anzi, è ben felice di aver detto no e ritiene che il lusso di poter rifiutare un’offerta di quel calibro sia qualcosa di “potente“, oltre che di saggio. Kim Cattrall ne ha parlato in questi termini in un’intervista con Variety, ribadendo di essere convinta della sua scelta e commentando il modo in cui la sua assenza è stata affrontata nella trama, ovvero con la rottura del legame di amicizia tra Samantha e Carrie (Sarah Jessica Parker) dopo che quest’ultima ha licenziato la storica amica dal ruolo di sua pr. Così, per l’intera stagione, Samantha è stata evocata raramente, con sporadici messaggi da Londra, città dove si è ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Kimnon sembra affatto pentita di aver rinunciato al ruolo di Samantha Jones nello-off di Sex and Therealizzato lo scorso anno da HBO, And Just Like That. Anzi, è ben felice di aver detto no e ritiene che il lusso di poter rifiutare un’offerta di quel calibro sia qualcosa di “potente“, oltre che di saggio. Kimne ha parlato in questi termini in un’intervista con Variety, ribadendo di essere convinta della sua scelta e commentando il modo in cui la sua asè stata affrontata nella trama, ovvero con la rottura del legame di amicizia tra Samantha e Carrie (Sarah Jessica Parker) dopo che quest’ultima ha licenziato la storica amica dal ruolo di sua pr. Così, per l’intera stagione, Samantha è stata evocata raramente, con sporadici messaggi da Londra, città dove si è ...

