Kiev: «L’incrociatore Moskva affondato con due testate nucleari». Gli Usa: «La Russia ha mentito all’Onu» – Il live blog (Di giovedì 5 maggio 2022) Nel 71esimo giorno della guerra in Ucraina le sirene d’allarme suonano in tutto il paese in attesa di un bombardamento russo sulle città, mentre la Russia effettua una simulazione del lancio di missili nucleari nell’enclave di Kaliningrad, ovvero al confine con Polonia e Lituania. Ieri l’Unione Europea ha annunciato entro sei mesi l’embargo dal petrolio russo, mentre Azovstal continua a resistere e si programmano tre giorni di tregua nel territorio dell’acciaieria per evacuare i civili. Le forze armate della vicina BieloRussia, confinante con l’Ucraina, hanno iniziato improvvise esercitazioni su larga scala per testare la loro prontezza al combattimento. 23.26 – Usa: «La Russia ha mentito all’Onu» L’ambasciatrice degli Stati Uniti all’Onu Linda ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 maggio 2022) Nel 71esimo giorno della guerra in Ucraina le sirene d’allarme suonano in tutto il paese in attesa di un bombardamento russo sulle città, mentre laeffettua una simulazione del lancio di missilinell’enclave di Kaliningrad, ovvero al confine con Polonia e Lituania. Ieri l’Unione Europea ha annunciato entro sei mesi l’embargo dal petrolio russo, mentre Azovstal continua a resistere e si programmano tre giorni di tregua nel territorio dell’acciaieria per evacuare i civili. Le forze armate della vicina Bielo, confinante con l’Ucraina, hanno iniziato improvvise esercitazioni su larga scala per testare la loro prontezza al combattimento. 23.26 – Usa: «Laha» L’ambasciatrice degli Stati UnitiLinda ...

ParliamoDiNews : Kiev: «L`incrociatore Moskva affondato con due testate nucleari, ma non ci sono perdite» - Il live blog - Open… - MinnilluGRATIS : RT @Open_gol: Cosa sta succedendo in Ucraina? ?? L'incrociatore Moskva è affondato con due testate nucleari a bordo, ma secondo Kiev i livel… - Open_gol : Cosa sta succedendo in Ucraina? ?? L'incrociatore Moskva è affondato con due testate nucleari a bordo, ma secondo Ki… -