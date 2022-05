Kiev | “Il drone Bayraktar ha distrutto due motovedette russe”

(Di giovedì 5 maggio 2022) Duedella classe Raptor distrutte al largo dell’Isola dei Serpenti. A farle saltare in aria è stato ilsecondo quando riferisce il comandante in capo delle forze armate ucraine, il generale Valery Zaluzhny. “Ilda combattimentofunziona. Insieme per la vittoria!”, ha aggiunto trionfante Zaluzhny. I dronisono L'articolo proviene da Inews24.it.

