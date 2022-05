Ken Loach: al via le riprese del suo nuovo film, The Old Oak (Di giovedì 5 maggio 2022) Ken Loach si prepara a girare il suo nuovo film, The Old Oak, che racconta la storia di un villaggio semiabbandonato dell'Inghilterra del Nord in cui arrivano alcuni profughi siriani. Alla soglia degli 86 anni, Ken Loach si prepara a girare il suo nuovo film, The Old Oak, scritto ancora una volta dal suo storico collaboratore Paul Laverty. Come anticipa Screen Daily, The Old Oak, in lavorazione tra poche settimane, il 19 maggio, sarà interpretato da Dave Turner e dall'esordiente Ebla Mari. La fotografia sarà firmata da Robbie Ryan. The Old Oak racconterà la storia di un villaggio nel nord-est dell'Inghilterra, dove la miniera ha chiuso e le persone si sentono abbandonate dal sistema. Molti giovani se ne sono andati e quella che una volta era una comunità fiorente e … Leggi su movieplayer (Di giovedì 5 maggio 2022) Kensi prepara a girare il suo, The Old Oak, che racconta la storia di un villaggio semiabbandonato dell'Inghilterra del Nord in cui arrivano alcuni profughi siriani. Alla soglia degli 86 anni, Kensi prepara a girare il suo, The Old Oak, scritto ancora una volta dal suo storico collaboratore Paul Laverty. Come anticipa Screen Daily, The Old Oak, in lavorazione tra poche settimane, il 19 maggio, sarà interpretato da Dave Turner e dall'esordiente Ebla Mari. La fotografia sarà firmata da Robbie Ryan. The Old Oak racconterà la storia di un villaggio nel nord-est dell'Inghilterra, dove la miniera ha chiuso e le persone si sentono abbandonate dal sistema. Molti giovani se ne sono andati e quella che una volta era una comunità fiorente e …

